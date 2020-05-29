ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.05.2020 17:39
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Cenk KURT Fon Kurulu Başkanı 25.07.2018 27 Hayır
Kadri Güner ÜÇER Fon Kurulu Üyesi 06.01.2011 24 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 23.01.2019 24 Hayır
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Üyesi 26.02.2019 21 Hayır
Tankut Taner ÇELİK Fon Kurulu Üyesi 29.04.2019 27 Hayır
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ümit Çırasunlar Emeklilik Yatırım Fonları - Yönetmen 0212 459 8562 u.cirasunlar@ziraatemeklilik.com.tr
Ekrem Gürçay Emeklilik Yatırım Fonları - Yetkili 0212 459 83 47 Ekrem.Gurcay@ziraatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847740
BIST
17:29105.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -341,19
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
17:296,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
17:297,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0639
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
17:29380,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,38
|Açılış
|: 380,81
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,08
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|10.158.627
|% 10,00
|
|FENER
|11,83
|202.947.801
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.558.010
|% 9,93
|
|GSDDE
|3,88
|30.143.911
|% 9,92
|
|TSGYO
|3,11
|21.340.379
|% 9,89
|
|TUKAS
|8,55
|666.027.098
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.141.073
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|137.041
|% -9,99
|
|GARAN
|7,87
|1.467.256.596
|% 1,16
|
|THYAO
|12,39
|852.029.991
|% -2,29
|
|GSRAY
|3,30
|705.745.862
|% 6,80
|
|TUKAS
|8,55
|666.027.098
|% -10,00
|
|TSPOR
|5,69
|593.192.617
|% 5,96
|
|YKBNK
|2,27
|574.442.158
|% 2,25
|
|GSRAY
|3,30
|705.745.862
|% 6,80
|
|TSKB
|1,11
|224.708.139
|% 5,71
|
|EKGYO
|1,46
|293.437.663
|% 1,39
|
|GARAN
|7,87
|1.467.256.596
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4379
|8,4802
|% 0,82
|
|Frank
|7,0783
|7,1209
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8154
|1,8245
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|13,29
|
|Altın Gr.
|380
|381
|4,17
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.499
|25,60
|
|Tam
|2.541
|2.568
|18,70
|
|Yarım
|1.240
|1.253
|12,80
|
|Çeyrek
|620
|628
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,10
|
|B. Petrol
|35,63
|35,63
|-0,40
|