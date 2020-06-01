ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2020 22:00
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Cenk KURT Fon Kurulu Başkanı 25.07.2018 27 Hayır
Kadri Güner ÜÇER Fon Kurulu Üyesi 06.01.2011 24 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 24.01.2018 24 Hayır
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Üyesi 26.02.2019 21 Hayır
Tankut Taner ÇELİK Fon Kurulu Üyesi 29.04.2019 27 Hayır
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ümit Çırasunlar Emeklilik Yatırım Fonları - Yönetmen 0212 459 8562 u.cirasunlar@ziraatemeklilik.com.tr
Ekrem Gürçay Emeklilik Yatırım Fonları - Yetkili 0212 459 83 47 Ekrem.Gurcay@ziraatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848384
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8143
En Düşük
6,8027
18:057,5998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0312
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,5998
En Düşük
7,5697
18:05380,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,71
|Açılış
|: 380,83
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4838
|8,5263
|% 1,04
|
|Frank
|7,0574
|7,0999
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8091
|1,8181
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-0,20
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.507
|33,10
|
|Tam
|2.539
|2.579
|29,90
|
|Yarım
|1.239
|1.263
|22,30
|
|Çeyrek
|619
|630
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|38,55
|38,55
|-0,03
|