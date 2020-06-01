ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2020 21:57
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Cenk KURT Fon Kurulu Başkanı 25.07.2018 27 Hayır
Kadri Güner ÜÇER Fon Kurulu Üyesi 06.01.2011 24 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 24.01.2018 24 Hayır
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Üyesi 26.02.2019 21 Hayır
Tankut Taner ÇELİK Fon Kurulu Üyesi 29.04.2019 27 Hayır
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Ümit Çırasunlar Emeklilik Yatırım Fonları - Yönetmen 0212 459 8562 u.cirasunlar@ziraatemeklilik.com.tr
Ekrem Gürçay Emeklilik Yatırım Fonları - Yetkili 0212 459 83 47 Ekrem.Gurcay@ziraatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848378
BIST
12:32108.239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 972,55
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
12:326,7757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0343
|Açılış
|: 6,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7665
12:327,5767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
12:32379,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,31
|Açılış
|: 379,95
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
379,70
BIST En Aktif Hisseler
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.442
|% 9,95
|
|TSGYO
|3,76
|7.135.006
|% 9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.707.596
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|RTALB
|21,50
|52.489.886
|% -7,88
|
|RAYSG
|5,65
|5.178.075
|% -7,07
|
|ULUUN
|8,40
|20.671.614
|% -5,41
|
|ASELS
|32,80
|710.232.318
|% 2,82
|
|EKGYO
|1,68
|489.365.485
|% 4,35
|
|GARAN
|8,06
|431.952.953
|% 0,75
|
|THYAO
|12,66
|335.652.575
|% -0,78
|
|TUPRS
|90,50
|246.625.035
|% 1,91
|
|EKGYO
|1,68
|489.365.485
|% 4,35
|
|IHLGM
|1,30
|104.573.267
|% 2,36
|
|KRDMD
|2,60
|193.052.354
|% -0,38
|
|MNDRS
|2,57
|169.159.329
|% 9,83
|
|YKBNK
|2,40
|157.107.604
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5094
|8,5521
|% 0,36
|
|Frank
|7,0568
|7,0993
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8045
|1,8135
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-1,29
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.503
|-6,30
|
|Tam
|2.535
|2.568
|-14,20
|
|Yarım
|1.237
|1.261
|-3,20
|
|Çeyrek
|619
|629
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,34
|39,34
|1,02
|