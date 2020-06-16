ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2020 11:06
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851338
BIST
12:23111.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 1.594,67
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.179
En Düşük
110.706
12:236,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8423
En Düşük
6,7909
12:237,7519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0232
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
12:23380,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,63
|Açılış
|: 380,11
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,77
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,21
|13.429.546
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|819.350
|% 10,00
|
|KRONT
|25,34
|19.848.603
|% 9,98
|
|RTALB
|36,44
|4.384.789
|% 9,96
|
|GLRYH
|15,69
|1.616.117
|% 9,95
|
|ISBIR
|939,70
|164.448
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|43.613
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|311.275
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|152.043
|% -9,20
|
|LUKSK
|16,88
|1.114.204
|% -5,96
|
|ASELS
|32,48
|551.418.255
|% 1,56
|
|GSRAY
|3,41
|547.795.704
|% 3,65
|
|EKGYO
|1,96
|431.732.961
|% 2,62
|
|GARAN
|8,20
|403.454.054
|% 1,74
|
|KARSN
|2,40
|380.170.380
|% 7,62
|
|EKGYO
|1,96
|431.732.961
|% 2,62
|
|GSRAY
|3,41
|547.795.704
|% 3,65
|
|KARSN
|2,40
|380.170.380
|% 7,62
|
|IHLGM
|1,60
|204.946.456
|% 2,56
|
|IEYHO
|0,90
|95.290.644
|% 9,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6167
|8,6599
|% 0,50
|
|Frank
|7,1858
|7,2291
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8167
|1,8258
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|3,75
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.562
|23,00
|
|Tam
|2.538
|2.555
|3,50
|
|Yarım
|1.237
|1.247
|1,70
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,45
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,01
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|0,73
|