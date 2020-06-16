ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.06.2020 11:07
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851339
BIST
13:52111.262
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 1.706,12
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.399
En Düşük
110.706
13:526,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,8585
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8459
En Düşük
6,7909
13:527,7486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
13:52380,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,48
|Açılış
|: 380,95
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,99
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|81.836.982
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|73.440.442
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.834.910
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.032.392
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,05
|2.612.816
|% -6,94
|
|ASELS
|32,66
|749.294.198
|% 2,13
|
|GSRAY
|3,37
|605.254.485
|% 2,43
|
|GARAN
|8,22
|561.953.425
|% 1,99
|
|EKGYO
|1,96
|508.921.742
|% 2,62
|
|KARSN
|2,38
|433.782.657
|% 6,73
|
|EKGYO
|1,96
|508.921.742
|% 2,62
|
|KARSN
|2,38
|433.782.657
|% 6,73
|
|GSRAY
|3,37
|605.254.485
|% 2,43
|
|ODAS
|2,14
|362.464.917
|% 4,90
|
|IHLGM
|1,62
|239.629.497
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6206
|8,6638
|% 0,55
|
|Frank
|7,1963
|7,2397
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8180
|1,8271
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|6,45
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.562
|23,00
|
|Tam
|2.541
|2.558
|6,40
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|3,10
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|40,46
|40,46
|0,74
|