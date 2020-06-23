ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.06.2020 17:16
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Atakan BEKTAŞ Fon Kurulu Başkanı 16.06.2020 22 Hayır
Gökçen Yaman AKGÜN Fon Kurulu Üyesi 23.01.2019 25 Hayır
Cumhur GÜLENSOY Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 28 Hayır
Gürol Sami ÖZER Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 21 Hayır
Ümit ÇIRASUNLAR Fon Kurulu Üyesi 16.06.2020 19 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852517
BIST
18:05115.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 148,80
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.060
18:056,8520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
18:057,7647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0561
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7804
En Düşük
7,6969
18:05388,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,48
|Açılış
|: 388,77
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,99
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|45.046.904
|% 10,00
|
|ECZYT
|14,81
|112.655.752
|% 9,95
|
|AKMGY
|30,06
|7.540.467
|% 9,95
|
|ULAS
|4,54
|8.639.435
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|114.123.588
|% 9,86
|
|ISBIR
|990,00
|547.418
|% -10,00
|
|EKIZ
|11,45
|8.944.421
|% -9,98
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|IZMDC
|13,69
|42.580.102
|% -9,04
|
|EGCYO
|1,44
|1.309.255
|% -8,86
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,49
|
|GARAN
|8,46
|923.894.783
|% -0,70
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 4,48
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5552
|8,5981
|% 0,53
|
|Frank
|7,2298
|7,2734
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|10,95
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.524
|2.537
|14,20
|
|Tam
|2.590
|2.602
|14,60
|
|Yarım
|1.262
|1.273
|7,10
|
|Çeyrek
|633
|637
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,05
|
|B. Petrol
|43,50
|43,50
|0,42
|
Seans Raporu
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17:58ULAS
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17:56XU100
Endeks 115, 670 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 19, 573.00 milyon TL de
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17:56TUCLK
Yüzde 4.77 oranında artışla 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 099, 491 adet işlem