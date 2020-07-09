ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.07.2020 10:00
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 70 11.06.2019 / 6-1
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM GETİRİ 10 11.06.2019 / 6-1
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 10 11.06.2019 / 6-1
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 11.06.2019 / 6-1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858104
BIST
11:28118.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -344,70
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.354
11:286,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
11:287,7891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
11:28400,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,52
|Açılış
|: 400,43
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,66
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|35.538.025
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.183.233
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|24.842.868
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|4.083.114
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|41.727.913
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.317.739
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|31.370.148
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,43
|8.320.492
|% -9,67
|
|EDIP
|2,45
|7.920.609
|% -8,92
|
|THYAO
|11,77
|1.071.754.365
|% 4,07
|
|EKGYO
|2,26
|515.850.365
|% -0,88
|
|SISE
|6,52
|499.805.770
|% 2,35
|
|TRKCM
|4,61
|448.856.804
|% 6,96
|
|KRDMD
|3,26
|443.059.022
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,26
|515.850.365
|% -0,88
|
|KRDMD
|3,26
|443.059.022
|% -0,31
|
|TRKCM
|4,61
|448.856.804
|% 6,96
|
|THYAO
|11,77
|1.071.754.365
|% 4,07
|
|IHLGM
|1,80
|150.077.469
|% -3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6524
|8,6958
|% 0,34
|
|Frank
|7,2950
|7,3389
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|3,75
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|7,90
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,10
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|3,90
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,98
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|-0,21
|
Seans Raporu
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11:40MERKO
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11:38XU030
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11:38
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, TRKCM
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11:38
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, SISE