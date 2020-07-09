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ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.07.2020 10:00
GÜNCEL HABERLER



ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 70 11.06.2019 / 6-1
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM GETİRİ 10 11.06.2019 / 6-1
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 10 11.06.2019 / 6-1
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 10 11.06.2019 / 6-1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858104


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 35.538.025 % 10,00  
GLRYH 13,32 12.183.233 % 9,99  
KENT 917,10 24.842.868 % 9,99  
VKFYO 6,39 4.083.114 % 9,98  
LKMNH 9,60 41.727.913 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6524 8,6958 % 0,34  
Frank 7,2950 7,3389 % 0,22  
Riyal 1,8251 1,8342 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 3,75  
Altın Gr. 400 400 1,30  
Cumhuriyet 2.592 2.613 7,90  
Tam 2.668 2.681 8,10  
Yarım 1.296 1.312 3,90  
Çeyrek 648 657 2,00  
Gümüş.Ons 18,94 18,98 0,23  
Gümüş Gr. 4,17 4,19 0,06  
B. Petrol 43,09 43,09 -0,21  
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