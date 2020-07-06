ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.07.2020 12:13
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,47
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,44
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
287839,93
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,32662515
Brüt Getiri (%)
% 8,4
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
254567,09
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854856
BIST
12:02117.780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 2.031,48
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
12:026,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
12:027,7566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
12:02392,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 392,12
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|1.939.155
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.518.703
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|NATEN
|24,34
|69.509.052
|% 9,84
|
|VKFYO
|4,81
|9.063.558
|% 9,82
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,56
|10.022.455
|% -5,00
|
|SISE
|6,03
|553.431.374
|% 5,05
|
|IHLGM
|1,79
|422.663.355
|% 6,55
|
|TKFEN
|17,29
|369.883.627
|% 2,79
|
|GARAN
|8,33
|340.849.122
|% 1,34
|
|TSPOR
|7,35
|326.157.739
|% 9,05
|
|IHLGM
|1,79
|422.663.355
|% 6,55
|
|IHLAS
|0,92
|121.723.698
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,88
|216.587.030
|% 2,73
|
|ODAS
|2,75
|295.507.423
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,07
|208.299.804
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5483
|8,5912
|% 0,12
|
|Frank
|7,2569
|7,3006
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|2,10
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.562
|7,40
|
|Tam
|2.617
|2.629
|7,70
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|3,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,04
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|0,69
|