ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.07.2020 12:16
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,47
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,51
Varsa İade Tutarı (TL)
4038,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
2498,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,2247049
Brüt Getiri (%)
% 5,87
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1972,58
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854865
BIST
12:01117.777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 2.028,60
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
12:016,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8663
En Düşük
6,8420
12:017,7559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0280
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
12:01392,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 392,12
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|1.939.155
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.518.703
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|NATEN
|24,34
|69.509.052
|% 9,84
|
|VKFYO
|4,81
|9.063.558
|% 9,82
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,56
|10.022.455
|% -5,00
|
|SISE
|6,03
|553.431.374
|% 5,05
|
|IHLGM
|1,79
|422.663.355
|% 6,55
|
|TKFEN
|17,29
|369.883.627
|% 2,79
|
|GARAN
|8,33
|340.849.122
|% 1,34
|
|TSPOR
|7,35
|326.157.739
|% 9,05
|
|IHLGM
|1,79
|422.663.355
|% 6,55
|
|IHLAS
|0,92
|121.723.698
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,88
|216.587.030
|% 2,73
|
|ODAS
|2,75
|295.507.423
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,07
|208.299.804
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5474
|8,5903
|% 0,11
|
|Frank
|7,2557
|7,2994
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|3,42
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|5,70
|
|Tam
|2.615
|2.627
|5,80
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,80
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,22
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,75
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:17MGROS
Yüzde 5.01 oranında artışla 41.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 871 adet işlem
-
12:16AKENR
Yüzde 5.11 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 968, 999 adet işlem
-
12:15XU100
Endeks 117, 776 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 7, 770.00 milyon TL de
-
12:15MRGYO
Yüzde 6.41 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 496, 333 adet işlem
-
12:13KENT
Yüzde 9.32 oranında artışla 684.90 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 369 adet işlem