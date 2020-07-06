ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.07.2020 12:19
Tutarı (TL)
4448,19
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
2254,81
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,77366732
Brüt Getiri (%)
% 5,66
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1979,46
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854869
BIST
15:08117.686
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.937,50
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
15:086,8655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
15:087,7841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0562
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7857
En Düşük
7,7068
15:08392,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,71
|Açılış
|: 392,74
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,85
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|25.596.356
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.095.483
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.615.963
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,24
|744.168.134
|% 2,53
|
|TKFEN
|17,60
|740.213.961
|% 4,64
|
|ODAS
|2,77
|737.730.214
|% 5,73
|
|SISE
|5,98
|663.117.900
|% 4,18
|
|IHLGM
|1,83
|574.394.406
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|574.394.406
|% 8,93
|
|ODAS
|2,77
|737.730.214
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,24
|744.168.134
|% 2,53
|
|SKBNK
|1,70
|338.146.513
|% 6,25
|
|EKGYO
|2,07
|390.044.259
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5572
|8,6001
|% 0,23
|
|Frank
|7,2725
|7,3163
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|6,57
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.546
|2.564
|10,10
|
|Tam
|2.620
|2.631
|10,40
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|5,10
|
|Çeyrek
|636
|644
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|0,39
|