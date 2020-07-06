ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.07.2020 17:24
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,4724
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,5176
Varsa İade Tutarı (TL)
2216,02
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1156,12
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,45015668
Brüt Getiri (%)
% 6,08
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
850,63
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 4
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855147
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 2.736,77
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:056,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:057,7733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0454
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:05393,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,36
|Açılış
|: 393,49
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|6,49
|719.702
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.164.757
|% 9,99
|
|TDGYO
|4,63
|11.730.886
|% 9,98
|
|NATEN
|24,36
|105.013.460
|% 9,93
|
|GLBMD
|4,78
|16.570.506
|% 9,89
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|ULAS
|5,32
|11.382.741
|% -5,67
|
|SALIX
|10,20
|156.739
|% -5,56
|
|ODAS
|2,84
|1.100.525.152
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|654.807.329
|% 9,52
|
|SOKM
|14,53
|388.801.551
|% 6,21
|
|OYAKC
|9,25
|278.164.757
|% 9,99
|
|SMART
|9,22
|105.483.419
|% -0,75
|
|ODAS
|2,84
|1.100.525.152
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|654.807.329
|% 9,52
|
|OYAKC
|9,25
|278.164.757
|% 9,99
|
|SOKM
|14,53
|388.801.551
|% 6,21
|
|HLGYO
|2,39
|50.034.744
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5570
|8,5999
|% 0,23
|
|Frank
|7,2740
|7,3178
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,22
|
|Altın Gr.
|393
|393
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.549
|2.569
|14,50
|
|Tam
|2.624
|2.636
|14,90
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|7,30
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,33
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,36
|