ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
27.04.2020 10:58
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
ZHC Fon için 24/04/2020 tarihinde 27/04/2020 vadeli 3 günlük Borsa Dışı Ters Repo İşlemi yapılmıştır.
Vadesi : 27.04.2020
Faiz Oranı : %4,02
Karşı Taraf : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Karşı Tarafın Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme notu : AAA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840240
BIST
12:15100.834
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 2.075,44
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.970
En Düşük
100.086
12:156,9778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0231
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
12:157,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0356
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
12:15386,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,50
|Açılış
|: 386,18
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|16,83
|7.721.133
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.378.619
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.102.161
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.363.621
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,35
|38.871
|% -7,50
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|THYAO
|10,74
|574.275.018
|% 4,58
|
|GARAN
|8,33
|485.274.986
|% 2,59
|
|ECILC
|4,97
|320.254.175
|% 3,11
|
|ASELS
|27,30
|315.576.319
|% 2,32
|
|GUSGR
|3,32
|243.147.972
|% 7,10
|
|GUSGR
|3,32
|243.147.972
|% 7,10
|
|IHLGM
|1,09
|72.762.653
|% 3,81
|
|ODAS
|1,67
|108.407.855
|% 3,73
|
|ECILC
|4,97
|320.254.175
|% 3,11
|
|YKBNK
|2,08
|132.049.444
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6440
|8,6874
|% 0,83
|
|Frank
|7,1461
|7,1892
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8506
|1,8599
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-7,58
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.533
|-4,60
|
|Tam
|2.540
|2.598
|-4,80
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|-2,40
|
|Çeyrek
|621
|634
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,26
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,96
|23,96
|-0,85
|
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