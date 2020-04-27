ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarZHG Fon için 24/04/2020 tarihinde 27/04/2020 vadeli 3 günlük Borsa Dışı Ters Repo İşlemi yapılmıştır.Vadesi : 27.04.2020Faiz Oranı : %4,02Karşı Taraf : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Karşı Tarafın Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme notu : AAAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840242BIST