ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
27.04.2020 11:00
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
ZHE Fon için 24/04/2020 tarihinde 27/04/2020 vadeli 3 günlük Borsa Dışı Ters Repo İşlemi yapılmıştır
Vadesi : 27.04.2020
Faiz Oranı : %8,06
Karşı Taraf : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Karşı Tarafın Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme notu : AAA
ZHE Fon için 24/04/2020 tarihinde 27/04/2020 vadeli 3 günlük Borsa Dışı Ters Repo İşlemi yapılmıştır
Vadesi : 27.04.2020
Faiz Oranı : %4,02
Karşı Taraf : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Karşı Tarafın Ulusal Uzun Vadeli Derecelendirme notu : AAA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840244
BIST
12:21100.999
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 2.240,32
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.008
En Düşük
100.086
12:216,9761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
12:217,5698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
12:21386,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,36
|Açılış
|: 386,32
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|112.904.771
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.721.150
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.366.358
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.385.321
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.123.505
|% 10,00
|
|POLTK
|78,35
|38.871
|% -7,50
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|THYAO
|10,74
|591.139.264
|% 4,58
|
|GARAN
|8,32
|494.415.353
|% 2,46
|
|ECILC
|4,98
|323.633.415
|% 3,32
|
|ASELS
|27,28
|317.848.292
|% 2,25
|
|GUSGR
|3,30
|248.870.801
|% 6,45
|
|GUSGR
|3,30
|248.870.801
|% 6,45
|
|IHLGM
|1,09
|73.156.862
|% 3,81
|
|ODAS
|1,67
|108.907.261
|% 3,73
|
|ECILC
|4,98
|323.633.415
|% 3,32
|
|YKBNK
|2,08
|132.718.551
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6440
|8,6874
|% 0,83
|
|Frank
|7,1461
|7,1892
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8506
|1,8599
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-11,77
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.533
|-4,30
|
|Tam
|2.540
|2.599
|-4,40
|
|Yarım
|1.238
|1.268
|-2,20
|
|Çeyrek
|621
|634
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,25
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,94
|23,94
|-0,87
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