ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.08.2020 20:53Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.08.2020 tarihinde saat 20:53'de yayımlanan "Katılımcılara Duyuru" metni sehven yayınlanmıştır, ilgili değişiklikler Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nu kapsamamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870518BIST