ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2020 11:45
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucu ve Unvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872328
BIST
11:351.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,05
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:357,3727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,3820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:358,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0586
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:35471,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 6,76
|Açılış
|: 471,60
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:35
|DOGUB
|4,73
|33.048.310
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.285.588
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.108.737
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|7.632.533
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|DOKTA
|29,96
|10.912.997
|% -5,79
|
|ICBCT
|8,02
|228.704.033
|% 2,95
|
|FENER
|27,02
|193.377.770
|% 5,38
|
|GARAN
|6,79
|189.467.027
|% 0,44
|
|SISE
|6,08
|166.087.194
|% 0,66
|
|KRDMD
|3,03
|164.640.049
|% -0,66
|
|EKGYO
|1,75
|151.050.107
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,03
|164.640.049
|% -0,66
|
|PETKM
|3,91
|152.750.048
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,67
|98.073.944
|% -1,11
|
|TSKB
|1,10
|37.820.409
|% 0,92
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3686
|7,3727
|% 0,36
|
|Euro
|8,8239
|8,8304
|% 0,67
|
|Sterlin
|9,8659
|9,9154
|% 0,76
|
|Frank
|8,1418
|8,1909
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9590
|1,9688
|% 0,30
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|21,38
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,49
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,78
|28,82
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,18
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|
Seans Raporu
11:35
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11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 17 artarak (% 0.18 ) 1, 214
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11:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GUSGR, EKGYO, KRDMD
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11:46XU100
Endeks 1, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 3, 797.00 milyon TL de
-
11:46PENGD
Yüzde 4.21 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 730, 391 adet işlem
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11:45SEKUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 894, 671 adet işlem