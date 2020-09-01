ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2020 11:48
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucu ve Unvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872360
BIST
11:471.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,70
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.073
11:477,3763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:478,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0594
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:47471,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,57
|Açılış
|: 471,41
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:47
|PKENT
|1.028,50
|2.861.598
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.176.398
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.292.209
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|7.657.635
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|DOKTA
|29,70
|11.839.089
|% -6,60
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|ICBCT
|8,09
|252.692.023
|% 3,85
|
|FENER
|27,40
|237.818.697
|% 6,86
|
|GARAN
|6,78
|199.615.034
|% 0,30
|
|SISE
|6,04
|181.470.085
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|179.299.259
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,74
|158.721.455
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,99
|179.299.259
|% -1,97
|
|PETKM
|3,90
|163.302.204
|% -0,26
|
|ZOREN
|2,65
|105.604.826
|% -1,85
|
|TSKB
|1,08
|40.323.462
|% -0,92
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3726
|7,3763
|% 0,41
|
|Euro
|8,8257
|8,8312
|% 0,68
|
|Sterlin
|9,8562
|9,9056
|% 0,66
|
|Frank
|8,1305
|8,1794
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9589
|1,9687
|% 0,30
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,50
|
|Altın Gr.
|471
|472
|6,68
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,78
|28,82
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,76
|45,76
|0,48
|
Seans Raporu
11:47
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12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 87 kaybederek (% -0.32 ) 1, 208
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12:01XU100
Endeks 1, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 4, 171.00 milyon TL de
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12:00KLGYO
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 982, 969 adet işlem