ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucu ve Unvan Değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872360BIST