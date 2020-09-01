ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2020 11:52
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucu ve Unvan Değişikliğii
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872383
BIST
11:391.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:397,3753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,3820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:398,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0580
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:39471,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,68
|Açılış
|: 471,52
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:38
|DOGUB
|4,73
|33.176.091
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.292.209
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|PKENT
|1.028,30
|2.800.917
|% 9,98
|
|SEKUR
|8,71
|7.637.924
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|DOKTA
|29,78
|11.409.176
|% -6,35
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|ICBCT
|8,17
|244.283.960
|% 4,88
|
|FENER
|27,32
|216.841.308
|% 6,55
|
|GARAN
|6,79
|194.796.759
|% 0,44
|
|SISE
|6,06
|172.844.028
|% 0,33
|
|KRDMD
|3,02
|167.789.634
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,75
|155.213.593
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,02
|167.789.634
|% -0,98
|
|PETKM
|3,90
|157.175.501
|% -0,26
|
|ZOREN
|2,65
|104.632.044
|% -1,85
|
|TSKB
|1,09
|40.217.157
|% 0,00
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3686
|7,3740
|% 0,38
|
|Euro
|8,8218
|8,8302
|% 0,67
|
|Sterlin
|9,8604
|9,9098
|% 0,70
|
|Frank
|8,1348
|8,1838
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9595
|1,9694
|% 0,33
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,53
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,48
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,81
|28,84
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,81
|45,81
|0,53
|