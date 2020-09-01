ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2020 11:53
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucu ve Unvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872392
BIST
11:531.070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -8,70
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.068
11:537,3764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0304
|Açılış
|: 7,3820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:538,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0604
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:53471,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,69
|Açılış
|: 471,53
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:51
|PKENT
|1.028,50
|2.901.710
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.256.742
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.292.209
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|7.707.613
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|DOKTA
|29,56
|12.022.312
|% -7,04
|
|DGGYO
|10,73
|10.745.919
|% -6,70
|
|ICBCT
|8,12
|257.502.550
|% 4,24
|
|FENER
|27,20
|251.732.910
|% 6,08
|
|GARAN
|6,77
|214.972.743
|% 0,15
|
|SISE
|6,04
|198.983.261
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|191.510.563
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,75
|160.887.652
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,99
|191.510.563
|% -1,97
|
|PETKM
|3,90
|171.369.376
|% -0,26
|
|ZOREN
|2,64
|112.357.062
|% -2,22
|
|TSKB
|1,08
|41.594.991
|% -0,92
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3705
|7,3745
|% 0,39
|
|Euro
|8,8258
|8,8325
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,8612
|9,9107
|% 0,71
|
|Frank
|8,1361
|8,1851
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9592
|1,9690
|% 0,31
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,53
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,48
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,81
|28,84
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,81
|45,81
|0,53
|
Seans Raporu
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