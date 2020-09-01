ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
01.09.2020 11:53
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucu ve Unvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872394
BIST
16:131.071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
16:137,3544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,3740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
16:138,8191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0473
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
16:13470,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,50
|Açılış
|: 470,34
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler16:13
|INTEM
|21,78
|6.734.452
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|41.800.842
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.903.974
|% 10,00
|
|QNBFB
|75,45
|12.978.199
|% 9,99
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,42
|10.271.607
|% -8,14
|
|SISE
|6,15
|621.108.706
|% 1,82
|
|ASELS
|16,26
|619.246.638
|% 0,12
|
|FENER
|27,90
|541.006.573
|% 8,81
|
|GARAN
|6,75
|491.379.280
|% -0,15
|
|ICBCT
|8,18
|448.998.635
|% 5,01
|
|EKGYO
|1,74
|324.968.405
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,96
|417.291.582
|% -2,95
|
|IHLGM
|1,44
|168.264.904
|% 1,41
|
|PETKM
|3,88
|435.677.190
|% -0,77
|
|GSRAY
|3,13
|330.106.290
|% 0,97
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3488
|7,3544
|% 0,11
|
|Euro
|8,8113
|8,8191
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,8666
|9,9161
|% 0,77
|
|Frank
|8,0802
|8,1289
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9548
|1,9646
|% 0,09
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|22,48
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,53
|
|Cumhuriyet
|3.120
|3.167
|31,00
|
|Tam
|3.105
|3.184
|32,41
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|15,67
|
|Çeyrek
|753
|770
|7,84
|
|Gümüş.Ons
|28,74
|28,79
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,80
|0,15
|
|B. Petrol
|45,78
|45,78
|0,50
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:27DGGYO
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 10.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 119, 707 adet işlem
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16:23BFREN
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 840.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 726 adet işlem
-
16:22SNPAM
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 430, 263 adet işlem
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, ISCTR, TRKCM
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16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, ETILR, TKURU, EMNIS, VANGD, MEGAP, MMCAS, RODRG, FRIGO