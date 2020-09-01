ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
01.09.2020 11:34
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucu ve Unvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872251
BIST
11:271.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:277,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:278,8253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0535
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:27471,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,49
|Açılış
|: 471,33
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:27
|PKENT
|1.028,50
|2.108.737
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.285.152
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.048.310
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|6.684.885
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|DOKTA
|29,80
|10.786.989
|% -6,29
|
|ICBCT
|8,01
|224.739.685
|% 2,82
|
|GARAN
|6,80
|185.332.386
|% 0,59
|
|FENER
|27,08
|183.937.602
|% 5,62
|
|SISE
|6,07
|160.658.994
|% 0,50
|
|KRDMD
|3,02
|153.559.090
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,74
|138.771.275
|% -1,14
|
|IHLGM
|1,42
|41.865.848
|% 0,00
|
|ODAS
|2,58
|73.995.988
|% -1,90
|
|CEMAS
|1,48
|35.174.112
|% -1,33
|
|ADESE
|1,94
|35.291.609
|% 0,52
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3669
|7,3700
|% 0,33
|
|Euro
|8,8180
|8,8253
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,8653
|9,9148
|% 0,76
|
|Frank
|8,1385
|8,1875
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9580
|1,9679
|% 0,25
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|22,66
|
|Altın Gr.
|471
|472
|6,69
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,81
|28,86
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,57
|
Seans Raporu
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