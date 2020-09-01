ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2020 12:02
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872448
BIST
14:511.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,28
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
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1.084
En Düşük
1.064
14:517,3604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0144
|Açılış
|: 7,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
14:518,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0501
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
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8,8470
En Düşük
8,7425
14:51470,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,47
|Açılış
|: 470,31
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler14:51
|PKENT
|1.028,50
|5.897.803
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,73
|33.857.031
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.624.724
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.772.335
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|RALYH
|6,10
|11.835.944
|% -8,68
|
|FENER
|27,96
|472.922.123
|% 9,05
|
|GARAN
|6,76
|429.612.366
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,29
|421.422.775
|% 6,42
|
|KRDMD
|2,99
|343.154.716
|% -1,97
|
|ASELS
|16,22
|328.112.731
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,74
|276.125.305
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,99
|343.154.716
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,14
|295.580.768
|% 1,29
|
|PETKM
|3,87
|327.699.244
|% -1,02
|
|ZOREN
|2,63
|193.617.806
|% -2,59
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3561
|7,3604
|% 0,20
|
|Euro
|8,8159
|8,8219
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,8756
|9,9251
|% 0,86
|
|Frank
|8,0809
|8,1296
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9543
|1,9641
|% 0,06
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,46
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,18
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.103
|3.182
|30,68
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|14,83
|
|Çeyrek
|752
|770
|7,42
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,83
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,87
|45,87
|0,59
|