ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2020 12:03
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872456
BIST
14:521.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,19
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
14:527,3604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0144
|Açılış
|: 7,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
14:528,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0501
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
14:52470,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,47
|Açılış
|: 470,31
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler14:51
|DOGUB
|4,73
|33.857.036
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.897.803
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.624.724
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.798.784
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|RALYH
|6,16
|11.880.849
|% -7,78
|
|FENER
|28,02
|475.380.910
|% 9,28
|
|GARAN
|6,78
|432.876.112
|% 0,30
|
|ICBCT
|8,30
|422.398.112
|% 6,55
|
|ASELS
|16,62
|390.190.450
|% 2,34
|
|KRDMD
|2,99
|345.975.349
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,75
|276.616.461
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,99
|345.975.349
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,16
|297.745.755
|% 1,94
|
|PETKM
|3,88
|332.478.659
|% -0,77
|
|ZOREN
|2,64
|195.621.352
|% -2,22
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3545
|7,3608
|% 0,20
|
|Euro
|8,8155
|8,8229
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,8772
|9,9267
|% 0,88
|
|Frank
|8,0802
|8,1288
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9544
|1,9642
|% 0,07
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|22,04
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,44
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.103
|3.182
|30,68
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|14,83
|
|Çeyrek
|752
|770
|7,42
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,83
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,17
|
|B. Petrol
|45,86
|45,86
|0,58
|
Seans Raporu
14:51
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15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 86 kaybederek (% -0.48 ) 1, 206
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15:01XU100
Endeks 1, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 8, 011.00 milyon TL de
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14:59VKFYO
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 657, 282 adet işlem
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14:56XU100
Endeks 1, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 7, 941.00 milyon TL de
-
14:56SNPAM
Yüzde -5.59 oranında düşüşle 10.97 lira fiyatla işlem gören hissede 383, 476 adet işlem