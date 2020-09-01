ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2020 12:04
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872462
BIST
15:131.072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,79
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
15:137,3605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
15:138,8198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0480
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
15:13470,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,89
|Açılış
|: 470,73
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:13
|DOGUB
|4,73
|39.944.596
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.658.026
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.900.888
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.043.151
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,43
|9.320.447
|% -7,97
|
|ASELS
|16,38
|515.968.529
|% 0,86
|
|FENER
|27,86
|506.980.954
|% 8,66
|
|GARAN
|6,76
|454.546.636
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,23
|428.991.348
|% 5,65
|
|KRDMD
|2,98
|378.833.904
|% -2,30
|
|EKGYO
|1,74
|281.160.832
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,98
|378.833.904
|% -2,30
|
|GSRAY
|3,14
|313.339.800
|% 1,29
|
|PETKM
|3,88
|369.127.963
|% -0,77
|
|IHLGM
|1,41
|108.783.026
|% -0,70
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3580
|7,3605
|% 0,20
|
|Euro
|8,8163
|8,8198
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,8817
|9,9313
|% 0,92
|
|Frank
|8,0821
|8,1308
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9561
|1,9659
|% 0,15
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|22,70
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,47
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.104
|3.182
|31,11
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|15,04
|
|Çeyrek
|752
|770
|7,53
|
|Gümüş.Ons
|28,81
|28,84
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|
Seans Raporu
15:13
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15:24BRKSN
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15:21XU050
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15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, TKURU, FRIGO, MMCAS, MEGAP, EKGYO, MEGAP, EMNIS
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15:21
ICBCT, OZBAL, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında