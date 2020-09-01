ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2020 12:02
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872450
BIST
15:491.074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,06
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
15:497,3559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
15:498,8237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0519
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
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8,8470
En Düşük
8,7425
15:49470,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,56
|Açılış
|: 470,40
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:49
|DOGUB
|4,73
|41.716.218
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.721.362
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.901.917
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.442.871
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|DGGYO
|10,57
|19.894.467
|% -8,09
|
|ASELS
|16,39
|586.084.058
|% 0,92
|
|FENER
|27,98
|532.316.486
|% 9,13
|
|GARAN
|6,76
|476.790.033
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,22
|443.551.875
|% 5,52
|
|SISE
|6,08
|390.042.073
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,75
|314.734.106
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,99
|387.812.016
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,45
|156.833.755
|% 2,11
|
|GSRAY
|3,15
|322.955.127
|% 1,61
|
|PETKM
|3,89
|383.114.825
|% -0,51
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3522
|7,3559
|% 0,13
|
|Euro
|8,8164
|8,8237
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,8624
|9,9119
|% 0,73
|
|Frank
|8,0747
|8,1234
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9539
|1,9637
|% 0,04
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|20,04
|
|Altın Gr.
|470
|471
|5,76
|
|Cumhuriyet
|3.120
|3.167
|31,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|34,48
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|16,67
|
|Çeyrek
|753
|771
|8,34
|
|Gümüş.Ons
|28,72
|28,75
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,15
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|0,52
|