ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
01.09.2020 12:21
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872552
BIST
15:071.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,63
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
15:077,3601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
15:078,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0501
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
15:07470,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,90
|Açılış
|: 470,74
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:07
|DOGUB
|4,73
|38.567.799
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.655.216
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.900.888
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.888.823
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,43
|9.212.891
|% -7,97
|
|FENER
|27,88
|503.198.932
|% 8,74
|
|ASELS
|16,42
|489.807.430
|% 1,11
|
|GARAN
|6,76
|450.132.412
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,24
|426.146.574
|% 5,78
|
|KRDMD
|2,99
|373.915.064
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,74
|280.686.083
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,99
|373.915.064
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,14
|312.279.609
|% 1,29
|
|PETKM
|3,88
|362.886.511
|% -0,77
|
|ZOREN
|2,63
|199.038.283
|% -2,59
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3557
|7,3601
|% 0,19
|
|Euro
|8,8167
|8,8219
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,8863
|9,9359
|% 0,97
|
|Frank
|8,0862
|8,1349
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9562
|1,9661
|% 0,16
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|19,90
|
|Altın Gr.
|471
|471
|5,90
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|34,48
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|16,67
|
|Çeyrek
|753
|771
|8,34
|
|Gümüş.Ons
|28,71
|28,75
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,82
|0,17
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,57
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22SNPAM
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.01 lira fiyatla işlem gören hissede 404, 283 adet işlem
-
15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 3 kaybederek (% -0.54 ) 985
-
15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, TKURU, FRIGO, MMCAS, MEGAP, EKGYO, MEGAP, EMNIS
-
15:21
ICBCT, OZBAL, SERVE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:21
TGSAS, BRKO, DOKTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında