ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2020 15:34
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816132
BIST
18:05119.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -709,57
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.140
18:055,9794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0035
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
18:056,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0336
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6388
En Düşük
6,5781
18:05304,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,83
|Açılış
|: 304,85
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
305,87
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.643.212
|% 20,00
|
|RYSAS
|7,08
|11.933.241
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.784.687
|% 19,96
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|HUBVC
|30,80
|18.819.776
|% 19,94
|
|PINSU
|3,05
|45.055.379
|% -10,03
|
|EGCYH
|0,45
|444.227
|% -10,00
|
|BURVA
|13,05
|909.697
|% -9,69
|
|EKIZ
|1,31
|153.651
|% -9,66
|
|SALIX
|7,49
|35.428
|% -8,66
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|THYAO
|13,68
|1.412.080.735
|% -1,08
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ASELS
|23,46
|530.679.792
|% -0,85
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|ODAS
|2,12
|441.439.221
|% 4,43
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ISGYO
|1,88
|316.666.150
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8569
|7,8963
|% 0,72
|
|Frank
|6,1751
|6,2123
|% 0,62
|
|Riyal
|1,5884
|1,5963
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|9,49
|
|Altın Gr.
|306
|306
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,04
|
|B. Petrol
|56,51
|56,51
|-0,82
|
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