ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816156BIST