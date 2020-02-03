ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Denetimden geçmiş performans sunum raporu yasal süre içerisinde yayınlanmış olup, güncel raporda denetim mührü dışında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816683BIST