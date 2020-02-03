ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
03.02.2020 16:35
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetimden geçmiş performans sunum raporu yasal süre içerisinde yayınlanmış olup, güncel raporda denetim mührü dışında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816720
BIST
17:18119.353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 212,85
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
17:185,9856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
17:186,6167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0217
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6156
17:18303,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,55
|Açılış
|: 303,82
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.520.141
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.598.484
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|17.236.696
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.684.797
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,87
|1.469.965.177
|% 1,39
|
|SISE
|5,62
|1.033.258.892
|% 1,08
|
|ODAS
|2,19
|571.873.017
|% 3,30
|
|TRKCM
|4,19
|483.733.784
|% 3,97
|
|PETKM
|4,10
|482.892.944
|% 1,74
|
|ODAS
|2,19
|571.873.017
|% 3,30
|
|SISE
|5,62
|1.033.258.892
|% 1,08
|
|TSPOR
|3,08
|400.275.194
|% 13,24
|
|PETKM
|4,10
|482.892.944
|% 1,74
|
|ALBRK
|1,71
|201.327.299
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7779
|7,8169
|% -1,29
|
|Frank
|6,1800
|6,2172
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5905
|1,5985
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-7,71
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-10,19
|
|Yarım
|967
|992
|-4,92
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,46
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,99
|55,99
|-0,63
|