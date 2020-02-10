ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
10.02.2020 16:58
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818139
BIST
18:00118.283
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -2.732,64
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:006,0120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
18:006,5807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0079
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
18:00304,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,64
|Açılış
|: 304,40
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.430.139
|% 19,92
|
|DESA
|5,90
|50.959.904
|% 14,79
|
|SAYAS
|3,13
|10.648.861
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,51
|1.009.012.180
|% 10,73
|
|ATLAS
|1,86
|37.364.372
|% 10,71
|
|LINK
|29,46
|4.219.294
|% -11,53
|
|GYHOL
|25,88
|11.042.493
|% -11,37
|
|DOKTA
|48,46
|68.789.793
|% -11,00
|
|ARENA
|11,82
|21.993.759
|% -10,32
|
|IZTAR
|2,98
|998.846
|% -9,97
|
|THYAO
|14,02
|2.132.868.272
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,51
|1.009.012.180
|% 10,73
|
|PETKM
|3,99
|701.168.880
|% -2,92
|
|GARAN
|11,72
|638.525.809
|% -2,09
|
|ASELS
|24,10
|632.937.438
|% -1,47
|
|IHLGM
|1,24
|432.270.004
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,51
|1.009.012.180
|% 10,73
|
|EKGYO
|1,64
|415.049.123
|% -2,38
|
|KRDMD
|2,82
|600.427.352
|% -3,75
|
|ODAS
|2,13
|452.240.482
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7639
|7,8029
|% 0,45
|
|Frank
|6,1341
|6,1710
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6002
|1,6082
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.573
|2,49
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,92
|53,92
|-0,53
|