ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
30.03.2020 14:07
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833232
BIST
15:2688.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 123,61
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
15:266,5684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1190
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5763
En Düşük
6,4403
15:267,2492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0643
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
15:26342,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,05
|Açılış
|: 342,11
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,73
|5.361.196
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.252.150
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.324.659
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.458.085
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.734.201
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,16
|296.788
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|306.459
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.445.018
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,67
|496.507.680
|% -2,14
|
|ASELS
|23,34
|414.944.635
|% 0,95
|
|PGSUS
|31,46
|351.745.960
|% -8,92
|
|GARAN
|8,03
|318.241.677
|% 1,90
|
|SASA
|7,94
|305.961.460
|% 9,37
|
|IHLGM
|0,95
|143.181.429
|% 5,56
|
|IHLAS
|0,48
|50.096.146
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,93
|164.875.009
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,71
|186.141.410
|% 4,63
|
|THYAO
|8,67
|496.507.680
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1261
|8,1669
|% 1,56
|
|Frank
|6,8298
|6,8709
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7428
|1,7516
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.620
|-10,08
|
|Altın Gr.
|342
|342
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,93
|13,96
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,32
|26,32
|-1,63
|