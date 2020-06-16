ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
16.06.2020 11:08
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851340
BIST
13:57111.292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.735,56
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.399
En Düşük
110.706
13:576,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8455
En Düşük
6,7909
13:577,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
13:57380,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,27
|Açılış
|: 380,74
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,04
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|82.002.312
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|73.455.691
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.852.292
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.037.144
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,06
|2.623.478
|% -6,85
|
|ASELS
|32,66
|762.497.876
|% 2,13
|
|GSRAY
|3,36
|607.171.505
|% 2,13
|
|GARAN
|8,22
|583.341.668
|% 1,99
|
|EKGYO
|1,95
|509.588.255
|% 2,09
|
|KARSN
|2,39
|434.821.365
|% 7,17
|
|EKGYO
|1,95
|509.588.255
|% 2,09
|
|KARSN
|2,39
|434.821.365
|% 7,17
|
|GSRAY
|3,36
|607.171.505
|% 2,13
|
|ODAS
|2,13
|363.192.833
|% 4,41
|
|IHLGM
|1,61
|242.287.651
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6265
|8,6697
|% 0,62
|
|Frank
|7,1943
|7,2376
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8186
|1,8277
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|5,18
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.491
|7,20
|
|Tam
|2.542
|2.559
|7,40
|
|Yarım
|1.239
|1.249
|3,60
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|0,62
|