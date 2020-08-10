ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
10.08.2020 17:54
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk Değeri Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867315
BIST
17:431.077
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 15,98
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:437,3157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:438,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0763
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:43480,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,89
|Açılış
|: 479,89
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler17:43
|QNBFL
|129,80
|35.406.629
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.812.099
|% 10,00
|
|KUTPO
|28,60
|14.065.362
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|288.752
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.077.433
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.445
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,08
|2.470.739.522
|% 7,68
|
|EKGYO
|1,98
|1.559.475.935
|% 1,02
|
|GARAN
|6,60
|884.797.677
|% 0,30
|
|GUSGR
|5,60
|793.696.760
|% 2,19
|
|KARSN
|2,92
|586.721.809
|% 7,75
|
|EKGYO
|1,98
|1.559.475.935
|% 1,02
|
|KARSN
|2,92
|586.721.809
|% 7,75
|
|KRDMD
|2,74
|475.151.010
|% 3,01
|
|TSKB
|1,08
|155.601.907
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,37
|195.594.988
|% 1,48
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3107
|7,3157
|% 0,34
|
|Euro
|8,6021
|8,6089
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,5380
|9,5858
|% 0,54
|
|Frank
|7,9586
|8,0065
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9424
|1,9521
|% 0,21
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.038
|3,03
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,98
|29,01
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,23
|
|B. Petrol
|44,94
|44,94
|0,54
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:53TDGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 587, 195 adet işlem
-
17:51CMENT
Yüzde 8.38 oranında artışla 26.38 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 677 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 78 artarak (% 1.42 ) 987
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, KSTUR, ARTI, IZTAR, MERIT, TACTR, CASA, EGCYH, HALKS, DARDL
-
17:50
GMSTR, MAKTK, ASELS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında