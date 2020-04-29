ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2020 16:45
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
2019 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841130
BIST
16:31101.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 787,18
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
16:316,9821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
16:317,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
16:31382,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,69
|Açılış
|: 382,23
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,39
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|18,04
|138.750.889
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.268.337
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.599.368
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|133.088.479
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|4.625.761
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|QNBFB
|50,65
|11.183.806
|% -5,68
|
|IHGZT
|4,03
|585.306
|% -5,62
|
|MGROS
|30,42
|1.080.715.727
|% 4,90
|
|GARAN
|8,43
|559.621.054
|% 1,44
|
|THYAO
|10,61
|517.870.005
|% -0,38
|
|SOKM
|11,77
|495.226.477
|% -2,73
|
|ASELS
|27,60
|437.676.580
|% 0,88
|
|ODAS
|1,78
|257.876.881
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,12
|151.397.682
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,09
|127.113.077
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|133.088.479
|% 10,00
|
|PETKM
|3,55
|310.521.273
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6635
|8,7069
|% 0,11
|
|Frank
|7,1583
|7,2014
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-7,43
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.507
|-8,40
|
|Tam
|2.514
|2.568
|-8,60
|
|Yarım
|1.225
|1.255
|-4,20
|
|Çeyrek
|614
|628
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|24,42
|24,42
|1,68
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