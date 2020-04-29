ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2020 16:49
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841133
BIST
16:36101.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 736,88
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
16:366,9833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
16:367,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0315
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
16:36382,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,67
|Açılış
|: 382,25
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,39
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,54
|133.129.154
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|138.858.823
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.815.839
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.307.684
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|37.862.839
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|IHGZT
|4,03
|585.306
|% -5,62
|
|QNBFB
|50,70
|11.298.650
|% -5,59
|
|MGROS
|30,36
|1.089.010.735
|% 4,69
|
|GARAN
|8,41
|582.082.904
|% 1,20
|
|THYAO
|10,59
|531.363.235
|% -0,56
|
|SOKM
|11,78
|496.042.175
|% -2,64
|
|ASELS
|27,56
|460.746.955
|% 0,73
|
|ODAS
|1,78
|261.096.349
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,11
|151.620.088
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|127.662.680
|% 2,86
|
|ADESE
|1,54
|133.129.154
|% 10,00
|
|PETKM
|3,55
|311.800.766
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6611
|8,7045
|% 0,08
|
|Frank
|7,1562
|7,1993
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-3,91
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.507
|-7,70
|
|Tam
|2.515
|2.569
|-7,90
|
|Yarım
|1.225
|1.256
|-3,90
|
|Çeyrek
|614
|628
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,25
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|24,64
|24,64
|1,90
|
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