ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2020 16:55
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841134
BIST
17:12101.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 889,57
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
17:126,9691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0171
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9629
17:127,5596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
17:12382,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,82
|Açılış
|: 382,10
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,39
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|18,04
|139.269.864
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.904.946
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|133.161.803
|% 10,00
|
|DYOBY
|4,95
|41.625.000
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.522.211
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MPARK
|15,35
|403.002.129
|% -5,83
|
|LKMNH
|7,29
|96.637.623
|% -5,81
|
|MGROS
|30,40
|1.125.133.437
|% 4,83
|
|GARAN
|8,42
|670.962.770
|% 1,32
|
|THYAO
|10,61
|558.924.636
|% -0,38
|
|PETKM
|3,59
|540.745.486
|% 2,28
|
|ASELS
|27,46
|511.975.009
|% 0,37
|
|PETKM
|3,59
|540.745.486
|% 2,28
|
|ODAS
|1,79
|266.473.012
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,11
|153.270.636
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|145.677.739
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|133.161.803
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6383
|8,6816
|% -0,18
|
|Frank
|7,1347
|7,1777
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8486
|1,8578
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-3,28
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.510
|-5,30
|
|Tam
|2.517
|2.571
|-5,40
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-2,70
|
|Çeyrek
|615
|629
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|24,30
|24,30
|1,56
|