ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2020 16:55
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
2019 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841137
BIST
17:29101.635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 927,66
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
17:296,9659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0203
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9601
17:297,5557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
17:29381,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,33
|Açılış
|: 381,59
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
380,96
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,54
|133.212.973
|% 10,00
|
|DYOBY
|4,95
|41.679.425
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|139.434.858
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.600.850
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|4.654.073
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|LKMNH
|7,20
|98.463.140
|% -6,98
|
|IHGZT
|4,00
|601.997
|% -6,32
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|29,90
|1.171.749.928
|% 3,10
|
|GARAN
|8,42
|689.228.789
|% 1,32
|
|PETKM
|3,59
|601.408.487
|% 2,28
|
|THYAO
|10,60
|573.618.461
|% -0,47
|
|ASELS
|27,46
|522.709.784
|% 0,37
|
|PETKM
|3,59
|601.408.487
|% 2,28
|
|ODAS
|1,79
|273.823.833
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,12
|166.943.491
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,09
|147.302.448
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|133.212.973
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6309
|8,6742
|% -0,27
|
|Frank
|7,1293
|7,1723
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8484
|1,8576
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-5,71
|
|Altın Gr.
|381
|382
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.503
|-12,20
|
|Tam
|2.510
|2.564
|-12,40
|
|Yarım
|1.223
|1.253
|-6,10
|
|Çeyrek
|613
|627
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|24,50
|24,50
|1,76
|
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