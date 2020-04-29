ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2020 17:09
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841150
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 887,85
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0219
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9453
18:057,5575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5377
18:05380,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,20
|Açılış
|: 380,72
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|5.087.301
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|KSTUR
|25,04
|7.856
|% -7,26
|
|MPARK
|15,16
|425.993.637
|% -6,99
|
|NATEN
|18,74
|175.879.920
|% -5,07
|
|SOKM
|11,55
|550.066.904
|% -4,55
|
|MPARK
|15,16
|425.993.637
|% -6,99
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|HUBVC
|24,14
|274.900.954
|% -4,81
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|SOKM
|11,55
|550.066.904
|% -4,55
|
|CRFSA
|8,14
|222.953.573
|% 3,30
|
|MPARK
|15,16
|425.993.637
|% -6,99
|
|HDFGS
|2,34
|52.465.427
|% 5,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6174
|8,6607
|% -0,42
|
|Frank
|7,1102
|7,1530
|% -0,38
|
|Riyal
|1,8442
|1,8535
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-5,53
|
|Altın Gr.
|380
|381
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.496
|-18,80
|
|Tam
|2.503
|2.557
|-19,20
|
|Yarım
|1.220
|1.250
|-9,40
|
|Çeyrek
|612
|625
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|24,46
|24,46
|1,72
|