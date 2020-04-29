ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2020 17:10
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
(Sehven hatalı eklerle yayımlanan raporun düzeltmesidir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841153
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 887,85
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0203
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9453
18:057,5601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5377
18:05380,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,03
|Açılış
|: 380,89
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|AVOD
|2,75
|165.898.202
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|6.793.094
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|134.419.144
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|12.370.364
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|180.139.256
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|127.136.882
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|232.947
|% -9,95
|
|ARDYZ
|31,00
|250.259.139
|% -9,67
|
|LKMNH
|7,12
|103.116.408
|% -8,01
|
|SODSN
|20,00
|145.373
|% -7,66
|
|MGROS
|30,30
|1.245.792.500
|% 4,48
|
|GARAN
|8,41
|792.046.440
|% 1,20
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|THYAO
|10,62
|623.597.416
|% -0,28
|
|ASELS
|27,40
|574.579.242
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|410.767.256
|% 6,94
|
|PETKM
|3,60
|667.702.256
|% 2,56
|
|CEMAS
|1,11
|176.534.600
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,08
|167.291.334
|% 2,86
|
|EKGYO
|1,26
|122.306.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6201
|8,6634
|% -0,39
|
|Frank
|7,1100
|7,1528
|% -0,38
|
|Riyal
|1,8449
|1,8541
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-5,53
|
|Altın Gr.
|380
|381
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.496
|-18,80
|
|Tam
|2.503
|2.557
|-19,20
|
|Yarım
|1.220
|1.250
|-9,40
|
|Çeyrek
|612
|625
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|24,46
|24,46
|1,72
|