ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2020 17:56
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841192
BIST
17:43101.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 730,06
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
17:436,9549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0313
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9532
17:437,5510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
17:43381,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,50
|Açılış
|: 381,42
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
380,58
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,54
|133.263.569
|% 10,00
|
|DYOBY
|4,95
|41.770.728
|% 10,00
|
|ARSAN
|4,29
|11.103.287
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.922.072
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.611.157
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|LKMNH
|7,12
|99.902.053
|% -8,01
|
|GYHOL
|20,52
|27.787.889
|% -6,98
|
|MPARK
|15,25
|413.831.849
|% -6,44
|
|MGROS
|29,76
|1.194.397.448
|% 2,62
|
|GARAN
|8,41
|701.600.847
|% 1,20
|
|PETKM
|3,58
|611.573.491
|% 1,99
|
|THYAO
|10,59
|581.946.134
|% -0,56
|
|ASELS
|27,40
|531.706.433
|% 0,15
|
|ODAS
|1,85
|340.049.156
|% 6,94
|
|PETKM
|3,58
|611.573.491
|% 1,99
|
|CEMAS
|1,12
|167.749.234
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,08
|148.402.443
|% 2,86
|
|ADESE
|1,54
|133.263.569
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6246
|8,6678
|% -0,34
|
|Frank
|7,1258
|7,1688
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8474
|1,8566
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-7,93
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.501
|-13,90
|
|Tam
|2.508
|2.562
|-14,20
|
|Yarım
|1.222
|1.253
|-7,00
|
|Çeyrek
|613
|627
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|25,15
|25,15
|2,41
|
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