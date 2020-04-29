ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
29.04.2020 17:58
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Yılı Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841197
BIST
17:49101.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 826,55
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
17:496,9479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0383
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9470
17:497,5425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0152
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5377
17:49380,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,00
|Açılış
|: 380,92
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
380,58
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|4,95
|43.549.535
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|133.872.396
|% 10,00
|
|AYCES
|25,30
|1.377.370
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|42.046.898
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|3.187.661
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|LKMNH
|7,15
|100.827.262
|% -7,62
|
|GYHOL
|20,52
|28.170.572
|% -6,98
|
|MPARK
|15,25
|416.709.780
|% -6,44
|
|MGROS
|29,94
|1.207.776.784
|% 3,24
|
|GARAN
|8,40
|714.672.760
|% 1,08
|
|PETKM
|3,58
|624.860.121
|% 1,99
|
|THYAO
|10,59
|591.428.699
|% -0,56
|
|ASELS
|27,42
|540.931.290
|% 0,22
|
|ODAS
|1,85
|353.790.945
|% 6,94
|
|PETKM
|3,58
|624.860.121
|% 1,99
|
|CEMAS
|1,11
|170.900.797
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|148.899.831
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|133.872.396
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6272
|8,6705
|% -0,31
|
|Frank
|7,1259
|7,1689
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8475
|1,8568
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-7,93
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.501
|-13,90
|
|Tam
|2.508
|2.562
|-14,20
|
|Yarım
|1.222
|1.253
|-7,00
|
|Çeyrek
|613
|627
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|25,15
|25,15
|2,41
|