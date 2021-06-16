***ZJB* *BASGZ* *GRM* *PEKGY* *ZRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.06.2021 09:22
***ZJB******BASGZ******GRM******PEKGY******ZRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BASGZ, PEKGY, ZRGYO, GRM]
İlgili Fonlar [ZJB]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942569
BIST
12:061.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
12:068,5382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0192
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
12:0610,3574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0249
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
12:06509,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,53
|Açılış
|: 509,93
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler12:06
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|ETYAT
|3,79
|877.412
|% 8,91
|
|EUKYO
|7,63
|5.860.529
|% 7,92
|
|OYYAT
|25,14
|71.792.583
|% 7,34
|
|GEDZA
|42,80
|17.682.253
|% 5,57
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|26.062.509
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.017.714
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,64
|543.817.884
|% 1,04
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|GARAN
|8,35
|326.871.231
|% -0,83
|
|HALKB
|5,22
|267.824.896
|% -2,61
|
|YESIL
|2,40
|237.274.618
|% -6,61
|
|YESIL
|2,40
|237.274.618
|% -6,61
|
|EKGYO
|2,22
|179.147.469
|% 1,37
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|HALKB
|5,22
|267.824.896
|% -2,61
|
|GARAN
|8,35
|326.871.231
|% -0,83
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5346
|8,5382
|% -0,22
|
|Euro
|10,3506
|10,3574
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9883
|12,0484
|% -0,24
|
|Frank
|9,4561
|9,5131
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2671
|2,2785
|% -0,35
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|0,34
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.358
|3.442
|-17,06
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|-8,25
|
|Çeyrek
|814
|833
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,14
|74,14
|0,15
|
Seans Raporu
12:06
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12:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TAVHL, KOZAL
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12:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 5 artarak (% 0.04 ) 1, 270
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12:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BAGFS, MERIT, BERA, TKURU, UTPYA, BAYRK
-
12:20
BAYRK, BAGFS, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:20
Bu seansda işlem gören 213 hisse senedinden 59 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 135 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem