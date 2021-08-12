***ZJB* *SAMAT* *ODAS* *ZRGYO* *ZJI* *MANAS* *SNGYO* *GENIL* *KZBGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.08.2021 09:16
***ZJB******SAMAT******ODAS******ZRGYO******ZJI******MANAS******SNGYO******GENIL******KZBGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GENIL, SNGYO, KZBGY, MANAS, ODAS, SAMAT, ZRGYO]
İlgili Fonlar [ZJB, ZJI]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957488
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
0
En Düşük
0
18:058,5907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0342
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5777
18:0510,1010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0373
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0824
18:05484,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,80
|Açılış
|: 484,95
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|13,36
|14.742.186
|% 493,15
|
|GSDDE
|4,82
|11.952.383
|% 96,76
|
|PAGYO
|6,50
|959.884
|% 1,40
|
|BRYAT
|359,50
|133.950.583
|% 0,00
|
|ECILC
|5,89
|20.781.084
|% 0,00
|
|BRYAT
|359,50
|133.950.583
|% 0,00
|
|ECILC
|5,89
|20.781.084
|% 0,00
|
|DAGI
|4,71
|41.623.327
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,24
|49.445.561
|% 0,00
|
|DNISI
|12,07
|21.179.427
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% 0,00
|
|EREGL
|19,07
|1.242.006.796
|% 0,00
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% 0,00
|
|GENIL
|15,25
|1.089.366.074
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|484.477.439
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|265.057.395
|% 0,00
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5846
|8,5907
|% -0,40
|
|Euro
|10,0920
|10,1010
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,8816
|11,9412
|% -0,34
|
|Frank
|9,2866
|9,3426
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2845
|2,2960
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.754
|1,94
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,33
|71,33
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
-
17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem