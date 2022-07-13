***ZJB* *ZPJ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***ZJB******ZPJ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ZJB, ZPJ]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanlarının 14/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektirFon Kodu Eski Fon Ünvanı Yeni Fon ÜnvanıZJB Ziraat Portföy Birinci Serbest Fon Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) FonZPJ Ziraat Portföy Katılım Serbest Fon Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044988BIST