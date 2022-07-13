***ZJB* *ZPJ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.07.2022 10:57
***ZJB******ZPJ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZJB, ZPJ]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanlarının 14/07/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir
Fon Kodu Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı
ZJB Ziraat Portföy Birinci Serbest Fon Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon
ZPJ Ziraat Portföy Katılım Serbest Fon Ziraat Portföy Katılım Serbest (TL) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044988
BIST
17:032.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -12,28
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
17:0317,4957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0718
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
17:0317,4448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1209
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
17:03956,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -14,40
|Açılış
|: 956,78
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:03
|DOAS
|91,35
|191.020.096
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.763.303
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.135.485
|% 9,86
|
|DOBUR
|46,34
|10.223.179
|% 9,34
|
|MARTI
|1,90
|87.510.943
|% 9,20
|
|SILVR
|22,04
|4.691.412
|% -9,97
|
|GESAN
|52,85
|309.488.696
|% -6,54
|
|IZFAS
|2,35
|4.761.839
|% -6,37
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|DAGHL
|23,52
|8.639.083
|% -6,00
|
|THYAO
|48,70
|4.911.145.169
|% -1,02
|
|SISE
|20,64
|991.390.449
|% -0,86
|
|ODAS
|3,28
|889.962.065
|% 7,54
|
|EREGL
|25,98
|787.393.974
|% 0,00
|
|KARSN
|7,31
|695.291.468
|% 5,79
|
|ODAS
|3,28
|889.962.065
|% 7,54
|
|EKGYO
|2,97
|679.069.350
|% 5,69
|
|TSKB
|2,10
|239.342.605
|% 5,00
|
|YKBNK
|4,19
|465.401.433
|% 0,24
|
|THYAO
|48,70
|4.911.145.169
|% -1,02
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4818
|17,4957
|% 0,41
|
|Euro
|17,4221
|17,4448
|% -0,69
|
|Sterlin
|20,5861
|20,6894
|% -0,21
|
|Frank
|17,6826
|17,7891
|% -0,12
|
|Riyal
|4,6457
|4,6690
|% 0,50
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-34,30
|
|Altın Gr.
|955
|955
|-16,00
|
|Cumhuriyet
|6.547
|6.646
|-21,00
|
|Tam
|6.532
|6.658
|-75,00
|
|Yarım
|3.183
|3.243
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.621
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|-1,02
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,24
|-0,52
|
|B. Petrol
|94,71
|94,71
|-4,86
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:17XU100
Endeks 2, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 21, 669.00 milyon TL de
-
17:16IZFAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 026, 887 adet işlem
-
17:15IHAAS
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 653, 483 adet işlem
-
17:13PNLSN
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 079, 854 adet işlem
-
17:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, HEKTS, ARCLK