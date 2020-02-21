***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
21.02.2020 16:08
***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZKBVK]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/06/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDZKVK62010
Nominal Değer (TL)
700.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
25/02/2020
Vadesi (Gün)
103
İtfa Tarihi
03/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820847
BIST
17:35116.994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.352,44
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:356,1136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:356,6312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0451
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6332
En Düşük
6,5655
17:35323,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 5,42
|Açılış
|: 323,14
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|106.487.965
|% 19,97
|
|ESCOM
|3,12
|9.290.201
|% 14,71
|
|TRCAS
|3,70
|91.810.910
|% 14,20
|
|RHEAG
|1,98
|4.870.489
|% 13,79
|
|ARDYZ
|14,98
|19.147.939
|% 13,57
|
|MIPAZ
|3,05
|162.855.507
|% -14,33
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,51
|14.240.781
|% -8,20
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,91
|92.979.262
|% -5,14
|
|THYAO
|14,47
|1.700.003.670
|% 0,70
|
|ASELS
|29,08
|1.234.978.503
|% 2,54
|
|KOZAA
|12,33
|723.953.261
|% 9,70
|
|IPEKE
|9,76
|683.851.473
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,81
|523.901.286
|% 3,69
|
|EKGYO
|1,55
|365.176.123
|% 1,31
|
|ODAS
|2,11
|415.712.903
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,81
|523.901.286
|% 3,69
|
|ALBRK
|1,54
|232.050.373
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|176.989.283
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8955
|7,9351
|% 0,76
|
|Frank
|6,2120
|6,2494
|% 0,59
|
|Riyal
|1,6268
|1,6350
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|21,33
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,11
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|43,55
|
|Yarım
|1.030
|1.056
|21,06
|
|Çeyrek
|516
|528
|10,54
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,39
|58,39
|-0,92
|
Seans Raporu
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17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1498, 1 artarak (% 1.08 ) 140, 306
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17:51XU100
Endeks 116, 987 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 13, 457.00 milyon TL de
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17:51GUBRF
Yüzde 4.60 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 027, 514 adet işlem
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17:49GUSGR
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 837, 840 adet işlem
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17:48KOZAA
Yüzde 9.88 oranında artışla 12.35 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 237, 532 adet işlem