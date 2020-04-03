***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
03.04.2020 17:28
***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZKBVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/06/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDZKVK72019
Nominal Değer (TL)
500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/04/2020
Vadesi (Gün)
96
İtfa Tarihi
08/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834676
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1152
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7297
En Düşük
6,6075
18:057,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0580
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
18:05349,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 5,69
|Açılış
|: 349,10
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.617.236
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.950
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|186.899
|% -8,57
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|670.245.677
|% 9,92
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% -0,79
|
|TUPRS
|84,80
|551.831.028
|% 2,60
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,26
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|194.593.894
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1994
|8,2405
|% 0,29
|
|Frank
|6,8456
|6,8868
|% 1,18
|
|Riyal
|1,7828
|1,7917
|% 1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.615
|0,89
|
|Altın Gr.
|349
|349
|6,00
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,36
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|32,69
|32,69
|2,75
|