***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
20.04.2020 11:33
***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZKBVK]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/04/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDZKVK72027
Nominal Değer (TL)
600.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/04/2020
Vadesi (Gün)
99
İtfa Tarihi
28/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839253
BIST
15:4998.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 248,97
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
15:496,9478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9496
En Düşük
6,8741
15:497,5487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
15:49376,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,13
|Açılış
|: 376,38
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,84
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.527.951
|% 9,98
|
|RTALB
|11,50
|5.855.788
|% 9,94
|
|SRVGY
|11,51
|3.145.799
|% 9,93
|
|ULUUN
|7,99
|165.671.965
|% 9,90
|
|PGSUS
|49,12
|94.692.012
|% -5,36
|
|ULAS
|1,90
|479.902
|% -2,56
|
|MARKA
|1,36
|9.800.069
|% -2,16
|
|IZTAR
|2,95
|383.518
|% -1,99
|
|KSTUR
|24,00
|2.886
|% -1,64
|
|ULUUN
|7,99
|165.671.965
|% 9,90
|
|ARDYZ
|20,98
|165.362.743
|% 8,09
|
|ODAS
|1,50
|116.253.719
|% 2,04
|
|PGSUS
|49,12
|94.692.012
|% -5,36
|
|CRFSA
|8,00
|79.567.177
|% 6,81
|
|ODAS
|1,50
|116.253.719
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,06
|67.417.054
|% 0,95
|
|ULUUN
|7,99
|165.671.965
|% 9,90
|
|BNTAS
|2,84
|36.682.308
|% 2,90
|
|CEOEM
|3,28
|39.887.425
|% 9,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6087
|8,6519
|% -0,35
|
|Frank
|7,1404
|7,1834
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8434
|1,8527
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|3,35
|
|Altın Gr.
|375
|376
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.469
|-54,70
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-52,50
|
|Yarım
|1.207
|1.236
|-27,40
|
|Çeyrek
|605
|618
|-13,70
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,00
|
|B. Petrol
|26,47
|26,47
|-1,61
|
Seans Raporu
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16:03PNSUT
Yüzde 5.61 oranında artışla 15.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 212, 549 adet işlem
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16:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 11 kaybederek (% -0.02 ) 116, 899
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16:02XU100
Endeks 98, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 7, 397.00 milyon TL de
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16:01PNSUT
Yüzde 5.40 oranında artışla 15.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 142, 487 adet işlem
-
16:00GLRYH
Yüzde 9.84 oranında artışla 5.36 lira fiyatla işlem gören hissede 694, 966 adet işlem