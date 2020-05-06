***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
06.05.2020 12:03
***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZKBVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/04/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDZKVK82018
Nominal Değer (TL)
700.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
06/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/05/2020
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
12/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842962
BIST
11:5898.623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -114,45
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
11:587,1596
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0854
|Açılış
|: 31,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9700
|
7,1666
En Düşük
7,0607
11:587,7363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0664
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:583,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,07
|Açılış
|: 3,48
|
|Önceki Kapanış
|: 3,41
|
3,49
En Düşük
3,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.073.151
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.191.766
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|114.974.514
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,30
|110.981.524
|% -9,62
|
|MAALT
|74,20
|8.970.781
|% -9,57
|
|ERSU
|4,40
|20.319.521
|% -8,52
|
|PINSU
|5,28
|20.679.389
|% -8,01
|
|KRDMD
|2,37
|392.155.887
|% 4,87
|
|GARAN
|8,06
|224.302.388
|% -0,98
|
|ASELS
|27,18
|223.792.715
|% 0,44
|
|KOZAA
|12,23
|148.343.717
|% 2,60
|
|ODAS
|1,85
|144.275.303
|% 2,21
|
|KRDMD
|2,37
|392.155.887
|% 4,87
|
|ODAS
|1,85
|144.275.303
|% 2,21
|
|KARSN
|1,83
|121.819.453
|% 5,78
|
|PETKM
|3,51
|141.219.779
|% 0,86
|
|TEKTU
|1,28
|47.539.187
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8275
|8,8717
|% 0,57
|
|Frank
|7,3113
|7,3554
|% 0,86
|
|Riyal
|1,8997
|1,9093
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-1,07
|
|Altın Gr.
|392
|392
|3,47
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.561
|20,50
|
|Tam
|2.586
|2.627
|25,00
|
|Yarım
|1.262
|1.284
|12,20
|
|Çeyrek
|629
|642
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,11
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,06
|
|B. Petrol
|31,77
|31,77
|0,80
|