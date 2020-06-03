***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
03.06.2020 18:02
***ZKBVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZKBVK]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/04/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDZKVK92017
Nominal Değer (TL)
800.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/06/2020
Vadesi (Gün)
103
İtfa Tarihi
14/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848843
BIST
17:51109.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 931,73
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:516,7351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0299
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:517,5639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0625
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:51366,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -5,47
|Açılış
|: 366,66
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,36
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|74.060.008
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.932.793
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|11.410.746
|% 9,96
|
|INTEM
|10,82
|19.494.754
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.590.057
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.756.186
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GLBMD
|4,80
|5.287.883
|% -7,87
|
|GARAN
|8,20
|1.480.369.646
|% 1,74
|
|ASELS
|31,88
|936.422.029
|% -2,27
|
|EKGYO
|1,66
|648.601.088
|% -2,92
|
|THYAO
|12,55
|640.606.362
|% -0,48
|
|AEFES
|19,73
|549.366.680
|% 6,53
|
|EKGYO
|1,66
|648.601.088
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|387.451.867
|% 4,52
|
|GARAN
|8,20
|1.480.369.646
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,44
|304.093.458
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,28
|144.039.784
|% 9,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4440
|8,4863
|% 0,74
|
|Frank
|6,9711
|7,0131
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7882
|1,7972
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-33,87
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|2.387
|2.418
|-38,20
|
|Tam
|2.457
|2.488
|-31,50
|
|Yarım
|1.199
|1.214
|-19,20
|
|Çeyrek
|600
|607
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,10
|
|B. Petrol
|39,14
|39,14
|-0,43
|